Olimpiyat Oyunları'nda tenis branşında İspanyol Cristina Bucsa-Sara Sorribes Tormo çifti bronz madalya elde etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı çift kadınlarda İspanyol Cristina Bucsa-Sara Sorribes Tormo ikilisi bronz madalya kazandı.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda çift kadınlarda bronz madalya mücadelesi yapıldı.
İspanyol Cristina Bucsa-Sara Sorribes Tormo ikilisi, 1 saat 13 dakika süren mücadelede Çek Karolina Muchova-Linda Noskova çiftini 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek bronz madalyaya uzandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.