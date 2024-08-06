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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Olimpiyat Oyunları'nda senkronize 10 metre platform atlamada Çinli Hongchan Quan şampiyon oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar senkronize 10 metre platform atlamada Çinli Hongchan Quan altın madalya kazandı.

Ercan Çakar  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Olimpiyat Oyunları'nda senkronize 10 metre platform atlamada Çinli Hongchan Quan şampiyon oldu

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Su Sporları Merkezi'nde yapılan atlama müsabakaları sonucunda kadınlar senkronize 10 metre platform atlamada madalyalar sahibini buldu.

Hongchan Quan, 425.60 puanla altın madalyaya ulaştı. Çinli Yuxi Chen 420.70 puanla gümüş, Kuzey Koreli Rae Mi Kim de 372.10 ile bronz madalya elde etti.

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