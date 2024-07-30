Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar epe takım kategorisinde İtalya altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yapılan eskrim müsabakalarında kadınlar epe takım kategorisinde madalyalar sahibini buldu.
Paris
Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda İtalya, finalde ev sahibi Fransa'yı 30-29 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Bronz madalyayı ise Çin'i 32-31 yenen Polonya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.