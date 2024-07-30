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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar epe takım kategorisinde İtalya altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yapılan eskrim müsabakalarında kadınlar epe takım kategorisinde madalyalar sahibini buldu.

Ercan Çakar  | 30.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar epe takım kategorisinde İtalya altın madalya kazandı

Paris

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda İtalya, finalde ev sahibi Fransa'yı 30-29 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalyayı ise Çin'i 32-31 yenen Polonya elde etti.

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