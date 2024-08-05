Olimpiyat Oyunları'nda erkekler çekiç atmada Kanadalı Ethan Katzberg altın madalya elde etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler çekiç atmada Kanadalı Ethan Katzberg altın madalya kazandı.
France
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm çekiç atmanın finalleri gerçekleştirildi.
Kanadalı Ethan Katzberg 84.12'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, Macar Bence Halasz 79.97'lik derecesiyle gümüş, Ukraynalı Mykhaylo Kokhan 79.39'la bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.