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Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alexander Zverev'i 3-1 mağlup eden tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, yarı finale yükseldi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 16.02.2021
Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Ankara

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, Avustralya Açık'ta 8 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic ile geçen yılın yarı finalisti 6 numaralı seribaşı Alman Zverev karşılaştı.

Çekişmeli geçen ve "tie-break"e giden ilk seti 7-6 kazanan Zverev, setlerde 1-0 öne geçti. Maçın kalanında rakibine oranla daha iyi performans gösteren Djokovic, 3 buçuk saat süren mücadelenin ardından 6-2, 6-4 ve 7-6'lık setlerle rakibini 3-1 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Djokovic, turnuvanın sürpriz ismi tek erkekler 114 numarası Rus Aslan Karatsev ile karşılaşacak.

Turnuvaya çeyrek final maçlarıyla devam edilecek

Turnuvada yarın, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, 25 numaralı seribaşı Çek Karolina Muchova'yla, ABD'li tenisçilerden Jennifer Brady, Jessica Pegula'yla çeyrek finalde maça çıkacak.

Tek erkekler çeyrek finalinde ise dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal'ın rakibi, 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas olacak. Diğer çeyrek final mücadelesinde ise Rus tenisçilerden 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev kozlarını paylaşacak.

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