Norveç-Türkiye maçını İspanyol hakem Hernandez yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 27 Mart Cumartesi günü Norveç ile oynayacağı G Grubu ikinci maçında, İspanya Futbol Federasyonundan Hernandez düdük çalacak.
İstanbul
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada İspanol hakem Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.