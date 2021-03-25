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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenilenen Beylerbeyi Stadı'nın açılış töreninde konuşuyor.
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Norveç-Türkiye maçını İspanyol hakem Hernandez yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 27 Mart Cumartesi günü Norveç ile oynayacağı G Grubu ikinci maçında, İspanya Futbol Federasyonundan Hernandez düdük çalacak.

Berad Büyük   | 25.03.2021
Norveç-Türkiye maçını İspanyol hakem Hernandez yönetecek

İstanbul

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada İspanol hakem Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

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