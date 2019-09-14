Neymar yuhalandığı maçta PSG'yi galibiyete taşıdı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain, evinde ağırladığı Strasbourg'u 1-0 mağlup etti.
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek olan PSG, beşinci hafta mücadelesinde sahasında Strasbourg'u ağırladı.
Paris ekibi, Neymar'ın 90+1'de attığı şık golle 1-0 kazandı.
Yaz transfer döneminde adı Barcelona ile anılan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Brezilyalı yıldız Neymar, maçtan önce ve maç sırasında bazı PSG'li taraftarlarca yuhalanarak protesto edildi.
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