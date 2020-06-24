Euro
7.73
Dolar
6.86
BIST 100
115,207.90
Altın
1,765.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

New York Maratonu Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

Dünyanın en ünlü koşularından New York Maratonu, ABD'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

İslam Doğru   | 24.06.2020
New York Maratonu Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

New York Maratonu'nun ana organizatörü New York Road Runners tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım'da düzenlenmesi planlanan maratonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riski nedeniyle 7 Kasım 2021'e ertelendiği duyuruldu.

Road Runners Başkanı Michael Capiraso, koşuyu son ana kadar yapmayı umduklarını belirterek, "Ancak ümidimiz belirsizliğe dönüştü ve geçtiğimiz aylarda yaşadıklarımız göz önüne alındığında bu karar gerçekten tek seçenek oldu." ifadelerini paylaştı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kararın yerinde olduğunu ifade ederek, "New York Road Runners'ı koşucuların ve izleyicilerin sağlığını ve güvenliğini öncelediği için alkışlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl yarışmaya katılmak için başvuru yapanların isterlerse geri ödeme alabilecekleri veya gelecek 3 yıl içindeki maratonlardan birine katılabilecekleri kaydedildi.

New York'un en prestijli etkinliklerinden olan dünyaca ünlü maraton, 2012'de Sandy kasırgası nedeniyle ilk kez iptal edilmişti.

New York Maratonu

Geçen sene 49'uncusu düzenlenen New York Maratonu'na, Amerika'nın 50 eyaletinden gelen koşucular da dahil 125 ülkeden 50 binden fazla yarışmacı katılıyor.

Staten Island Verrazzano Köprüsü'nden başlayan toplam 42 kilometre uzunluğundaki maratonda koşucular, sembolik olarak New York'un 5 bölgesini de geçerek Manhattan Central Park'ta bitiş çizgisine ulaşıyor.

Yarışmada birinci gelen kadın ve erkeğe 100 bin dolar, ikinci gelenlere 60 bin dolar, üçüncü gelenlere de 40 bin dolar para ödülü veriliyor.

10 binden fazla gönüllünün yer aldığı ve 1 milyondan fazla kişinin izlediği maratonda, kaçıncı geldiğine bakılmaksızın yarışı tamamlayan her koşucuya günün anısına birer madalya hediye ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Koronavirüsün pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği dönemi aştık
New York Maratonu Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
İspanya'da Kovid-19'dan son 1 haftada 10 kişi öldü
Moody’s : İspanya’nın kamu finansmanını düzeltmesi zaman alacak
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 81'e çıktı

Benzer haberler

New York Maratonu Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

New York Maratonu Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

Berlin Maratonu koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi

Tunceli'deki 4 ilçede belediye başkanları karantinaya alındı

Adria Tur'un Bosna Hersek ayağı iptal edildi

Adria Tur'un Bosna Hersek ayağı iptal edildi
Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı