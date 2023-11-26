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Nenad Bjelica, Union Berlin’in yeni teknik direktörü oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin, teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica'yı getirdi.

Abdulkadir Karakaya  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Nenad Bjelica, Union Berlin’in yeni teknik direktörü oldu

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'u çalıştıran 52 yaşındaki Hırvat teknik adam ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trabzonspor, nisan ayında göreve getirdiği Bjelica'nın sözleşmesini geçen ay karşılıklı olarak feshetmişti.

Bjelica, bordo-mavili takımda 16 maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet almıştı.

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