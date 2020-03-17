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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 7'ye yükseldi

NBA'de hastalığa yakalanan basketbolcu sayısı 7'ye yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 17.03.2020
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 7'ye yükseldi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'in 4 oyuncusu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı 7'ye yükseldi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Konferansı ekibi Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Kimlikleri saklı tutulan basketbolculardan birinin belirtileri gösterdiği, 3'ünde ise semptom görülmediği bilgisi verildi. Sağlık ekibinin gözetimindeki 4 oyuncunun da kendisini tecrit altına aldığı belirtildi.

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