NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 7'ye yükseldi
NBA'de hastalığa yakalanan basketbolcu sayısı 7'ye yükseldi.
Ankara
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'in 4 oyuncusu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı 7'ye yükseldi.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Konferansı ekibi Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Kimlikleri saklı tutulan basketbolculardan birinin belirtileri gösterdiği, 3'ünde ise semptom görülmediği bilgisi verildi. Sağlık ekibinin gözetimindeki 4 oyuncunun da kendisini tecrit altına aldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.