NBA'de 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 3 oyuncu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
İstanbul
Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan'dan bu yana 488 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde 3 pozitif vaka tespit edildi.
Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.