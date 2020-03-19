Euro
6.97
Dolar
6.55
BIST 100
85,195.39
Altın
1,472.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi

NBA yönetimi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle takımlardan antrenman tesislerini kapatmalarını istedi.

Hüseyin Burak Demirer   | 19.03.2020
NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi

Miami


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takımlardan antrenman tesislerini kapatmalarını istedi.

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'de, virüse karşı alınan önlemler arttırıldı.

Daha önce basketbolcuların, kişiye özel top kullanmaları şartıyla kulüp tesislerinde bireysel çalışma yapmasına izin veren NBA yönetimi, yeni kararla oyuncular ve kulüp personelin tesislere girişini ikinci bir açıklamaya kadar yasakladı.

Son verilere göre koronavirüse yakalanan 7 NBA oyuncusu bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten ölen kişi sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı
NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi
73. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten ölen kişi sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı

NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi

73. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi

73. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi

KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi