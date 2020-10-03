Napolili Eljif Elmas'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Makedon futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Takımın geri kalanına yapılan testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.
Napoli'nin geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, bu sezon Serie A'da 2 maçta forma giyip 1 gol attı.
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