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Napolili Eljif Elmas'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Abdulkadir Karakaya   | 03.10.2020
Napolili Eljif Elmas'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Makedon futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Takımın geri kalanına yapılan testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

Napoli'nin geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, bu sezon Serie A'da 2 maçta forma giyip 1 gol attı.


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