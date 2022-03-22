Dolar
14.82
Euro
16.33
Altın
1,920.72
ETH/USDT
3,005.10
BTC/USDT
42,620.00
BIST 100
2,188.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Nadal sakatlığı nedeniyle kortlardan en az bir ay uzak kalacak

Tek erkekler dünya 3 numarası Rafael Nadal, kaburgasındaki sakatlık nedeniyle kortlardan 4-6 hafta uzak kalacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 22.03.2022
Nadal sakatlığı nedeniyle kortlardan en az bir ay uzak kalacak

Ankara

Kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attığı sezonda 20 maçlık galibiyet serisi, katıldığı Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde aldığı yenilgiyle sona eren Nadal'ın, maç sırasında sakatlandığı ortaya çıktı.

ABD'li Taylor Fritz'e 2-0 yenildiği karşılaşma sırasında nefes alma problemi yaşayan ve maçı zorlanarak tamamlayan 35 yaşındaki tenisçinin, İspanya dönüşü doktor kontrolünde kaburgasında stres kırığı tespit edildi.

İspanya basınına konuşan Nadal, "Tedavim 4-6 hafta sürecek. Bu, iyi bir haber değil ve ben de beklemiyordum. Yıkılmış durumdayım çünkü çok iyi bir sezon başlangıcının ardından bu yılın çok iyi geçeceğini sanmıştım. Ama mücadelemi bırakmayacağım. Sabırla iyileşmeyi bekleyeceğim ve çok çalışarak açığı kapatacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerindeki 21 grand slam şampiyonluğunun 13'ünü Fransa Açık'ta kazanan Nadal'ın, bu yıl 22 Mayıs'ta başlayacak organizasyona kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kovid-19'a yakalandı
Beyaz Saray 4. doz Kovid-19 aşılarını karşılamak için fon sıkıntısı yaşıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 973 bine yaklaştı
Suudi Arabistan, yurt dışından gelenlere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırdı
Çin'de son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Nadal sakatlığı nedeniyle kortlardan en az bir ay uzak kalacak

Nadal sakatlığı nedeniyle kortlardan en az bir ay uzak kalacak

Yaşın sadece bir sayı olduğunu gösteren yıldız sporcular