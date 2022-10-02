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MotoGP Tayland Grand Prix'sini Miguel Oliveira kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Tayland Grand Prix'sini, Red Bull KTM takımının Portekizli pilotu Miguel Oliveira kazandı.

Mutlu Demirtaştan   | 02.10.2022
MotoGP Tayland Grand Prix'sini Miguel Oliveira kazandı

İstanbul

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 17. mücadelesi, Buriram eyaletindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

Yoğun yağış nedeniyle bir saat gecikmeli başlayan yarışta 11 tur kala liderliği ele geçiren Miguel Oliveira, bitiş çizgisini ilk sırada geçerek sezonun 2, kariyerinin 5. MotoGP zaferini elde etti.

Ducati Levono'nun Avustralyalı pilotu Jack Miller, 0.730 saniye farkla ikinciliği, aynı takımdan İtalyan Francesco Bagnaia da 1.968 saniye geriden gelerek üçüncülüğü aldı.

Pilotlar klasmanı lideri Fransız Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) ise 17. sırada kaldı.

Bu sonucun ardından Bagnaia, bitime 3 yarış kala şampiyonluk mücadelesinde Quartararo ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 6, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira'nın (Red Bull KTM) 2, Aleix Espargaro (Aprilia) ve Jack Miller'ın (Ducati Lenovo) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Sezonun 18. etabı, 16 Ekim'de Avustralya'da düzenlenecek.

Tayland Grand Prix'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 219 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 217

3. Aleix Espargaro (İspanya): 199

4. Enea Bastianini (İtalya): 180

5. Jack Miller (Avustralya): 179

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