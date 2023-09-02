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MotoGP Katalonya ayağındaki sprint yarışında Espargaro birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Katalonya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Aprilia takımının İspanyol motosikletçisi Aleix Espargaro kazandı.

Mutlu Demirtaştan  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
MotoGP Katalonya ayağındaki sprint yarışında Espargaro birinci oldu

İstanbul

Sezonun 11. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Barselona kentindeki 4,7 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 12 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı ilk sırada bitiren Espargaro, 12 puanı hanesine yazdırdı. Bitiş çizgisini Espargaro'dan 1.989 saniye sonra geçen Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ikinci, liderin 2.040 saniye gerisindeki Maverick Vinales (Aprilia) ise üçüncü sırayı aldı.

Puanını 260'a çıkaran Bagnaia, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Katalonya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 260 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 194

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 185

4. Brad Binder (Güney Afrika): 166

5. Aleix Espargaro (İspanya): 129

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