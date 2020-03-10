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MotoGP ABD Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ABD'de düzenlenmesi planlanan 3. ayağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Berad Büyük   | 10.03.2020
MotoGP ABD Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

İstanbul

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ABD'de düzenlenmesi planlanan 3. ayağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, ABD'nin 3-5 Nisan'da ev sahipliği yapacağı yarışın 13-15 Kasım tarihlerinde koşulacağı duyuruldu.

Daha önce 6-8 Mart'ta Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, şampiyonanın 2. ayağı olan ve 22 Mart'ta koşulması planlanan Tayland Grand Prix ise ertelenmişti.

Bu kararla MotoGP 2020 sezonunun, 19 Nisan'da Arjantin Grand Prix'siyle başlaması bekleniyor.

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