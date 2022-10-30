Moritanya'da stadyumdaki böcek istilası nedeniyle maç ertelendi
Moritanya premier ligindeki El Cemarik-ADK Moderne Kaedi karşılaşmasına, büyük böcek sürülerinin başkent Nuakşot'taki Şeyha Vild Boidiya Stadyumu'nu istila etmesi nedeniyle 25. dakikada ara verildi.
Hartum
Moritanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, büyük böcek sürülerinin dün akşam stadyumda görülmesi üzerine oyuncuların, görevlilerin ve seyircilerin güvenliği için müsabakaya 0-0'ken 25. dakikada ara verildiği belirtildi.
Ligin üçüncü hafta karşılaşması bu sabah kaldığı yerden devam etti. Maçı El Cemarik 4-0 galip tamamladı.
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