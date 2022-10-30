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Moritanya'da stadyumdaki böcek istilası nedeniyle maç ertelendi

Moritanya premier ligindeki El Cemarik-ADK Moderne Kaedi karşılaşmasına, büyük böcek sürülerinin başkent Nuakşot'taki Şeyha Vild Boidiya Stadyumu'nu istila etmesi nedeniyle 25. dakikada ara verildi.

Ömer Erdem   | 30.10.2022
Moritanya'da stadyumdaki böcek istilası nedeniyle maç ertelendi

Hartum

Moritanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, büyük böcek sürülerinin dün akşam stadyumda görülmesi üzerine oyuncuların, görevlilerin ve seyircilerin güvenliği için müsabakaya 0-0'ken 25. dakikada ara verildiği belirtildi.

Ligin üçüncü hafta karşılaşması bu sabah kaldığı yerden devam etti. Maçı El Cemarik 4-0 galip tamamladı.





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