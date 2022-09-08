MKE Ankaragücü, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Gökhan Akkan'ı kiraladı
Istanbul
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Gökhan Akkan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı ve Çaykur Rizespor'un kalesini koruyan Gökhan Akkan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
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