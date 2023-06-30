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Minderde "boyundan büyük" rakipleri yenen Edirneli güreşçi, Kırkpınar'da başarıya odaklandı

Yaşının tutmaması nedeniyle aldığı doktor raporuyla katıldığı şampiyonada Türkiye üçüncüsü olan 17 yaşındaki Edineli güreşçi Yiğit Kartal, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birincilik hedefliyor.

Gökhan Zobar  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Minderde "boyundan büyük" rakipleri yenen Edirneli güreşçi, Kırkpınar'da başarıya odaklandı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Başarılı güreşçi, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından ocak ayında Çorum'da yapılan 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda kendisinden 6 yaş büyük sporcularla karşılaşmış ve bronz madalya kazanmayı başarmıştı.

Minderdeki başarısını yağlı güreşte de sürdüren Şahi Spor Kulübü sporcusu Kartal, Sarayiçi Er Meydanı'nda 7-9 Temmuz tarihlerinde yapılacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanıyor. Deste büyük boyda güreşen Kartal, bu sezon katıldığı güreşlerde üç kez kürsüye çıkarken birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Kartal, AA muhabirine grekoromen güreş ve yağlı güreşi birlikte yaptığını söyledi. Ailesinin tavsiyesiyle 10 yaşında güreşe başladığını belirten Kartal, "Minderde bu yıl 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda güreştim. Yarı finale kadar geldim, dünya şampiyonu rakibime yenilerek üçüncü oldum. Ailemin izin belgesi ve doktor raporuyla güreşmiştim. Minderdeki hedefim milli takımla birlikte uluslararası organizasyonlarda derece elde etmek." dedi.

Kartal, Kırkpınar'a yoğun antrenman temposuyla hazırlandıklarını dile getirdi.

Kırkpınar'a ev sahipliği yapan Edirne'de en üst basamağa çıkmayı hedeflediğini dile getiren Kartal, "Bu yıl 4 yağlı güreş organizasyonuna katıldım, üçünde derece yaptım. Kırkpınar'daki hedefim birincilik. Deste büyük boyda birinci olarak hem altın madalya kazanmak hem de boy atlamak istiyorum. Minderdeki elde ettiğim başarıları Kırkpınar'da da devam ettirip birinci olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

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