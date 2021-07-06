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Milli yüzücüler Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na damga vurdu

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Batuhan Filiz altın, Deniz Ertan ise gümüş madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 06.07.2021
Milli yüzücüler Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na damga vurdu

Ankara

Milli yüzücü Batuhan Filiz, başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda, 400 metre serbest finalinde 3.50.68'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı yarışta mücadele eden bir diğer milli sporcu Yiğit Aslan ise 3.53.62 ile 7. sırada yer aldı.

Deniz Ertan Avrupa ikincisi oldu

Milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre karışık finalinde 4.43.65'lik derecesi ile Avrupa ikincisi oldu.

Büyük Britanya'dan Katie Shanahan 4:42.59 ile altın madalya kazanırken, Rusya'dan Anastasiia Sorokina bronz madalya aldı.

Bronz madalya

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı, bronz madalya kazandı.

Başkent Roma'da gerçekleştirilen şampiyonada Beril Böcekler, Merve Tuncel, Ela Naz Özdemir ve Deniz Ertan'dan oluşan milli takım, 8.09.11'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.Macaristan altın madalya kazanırken, Rusya gümüş madalya elde etti.

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