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Milli yüzücü Ümitcan Güreş'ten bronz madalya

Milli yüzücü Ümitcan Güreş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.

Berad Büyük   | 07.12.2019
Milli yüzücü Ümitcan Güreş'ten bronz madalya

İstanbul

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ümitcan Güreş, erkekler 50 metre kelebekte Avrupa üçüncüsü oldu.

İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden şampiyonanın dördüncü gününde Güreş, 50 metre kelebekte 22.38'lik derecesiyle açık yaş Türkiye rekorunu kırıp gümüş madalya kazandı.

Erkekler 100 metre kurbağalama finalinde yarışan Emre Sakçı ise dördüncülük elde etti.

Emre Sakçı, erkekler 100 metre kurbağalama finalinde 56.58'lik derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

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