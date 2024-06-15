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Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den kariyerinin en büyük galibiyeti

Ay-yıldızlı tenisçi, ilk kez dünya sıralamasında ilk 30'dan bir sporcuyu Almanya'daki karşılaşmada yenerek kariyerinin en büyük galibiyetini elde etti.

Fatih Çakmak  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den kariyerinin en büyük galibiyeti

Ankara

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen WTA 500 Ecotrans Ladies Açık'ta elemelerin 1 numaralı seri başı, dünya 27 numarası Ukraynalı raket Dayana Yastremska'yı mağlup ederek elemelerin ikinci turuna yükseldi ve ilk kez dünya sıralamasında ilk 30’dan bir sporcuyu yenerek kariyerinin en büyük galibiyetini elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin'de çim kortta gerçekleştirilen ve ana tablosunda Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina gibi dünya tenisinin ilk 10 sıralamasından birçok ismin yer aldığı organizasyonda elemelerde mücadele eden ay-yıldızlı tenisçi Zeynep Sönmez'in ilk rakibi, elemelerin 1 numaralı seri başı, dünya 27 numarası Ukraynalı raket Dayana Yastremska oldu.

Zeynep, 1 saat 57 dakika süren karşılaşmada ilk set 6-3 geriye düşerken, ikinci seti 6-4 kazanarak maçı final setine taşıdı. Final setinde dünya sıralamasının 154. basamağında bulunan Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 20 numaraya kadar yükselen Yastremska'yı 6-1 gibi net bir skorla geçerek korttan galip ayrıldı ve elemelerin ikinci turuna yükseldi.

Zeynep, elemelerin ikinci turunda ABD'li dünya 96 numarası Emina Bektas ile karşı karşıya gelecek.

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