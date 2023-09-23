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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da finale yükseldi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da düzenlenen W40 Favori Açık'ta finale yükseldi.

Muhammed Boztepe  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da finale yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla, yarı finalde karşılaştığı Rumen Cristina Dinu'yu 4-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

Bu yıl ilk finalini oynayacak Çağla'nın rakibi, Arjantinli Maria Lourdes Carle ve Sloven Polona Hercog maçının galibi olacak.

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