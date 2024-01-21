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Milli tenisçi Atakan Karahan, Avustralya Açık gençler kategorisinde 2. tura çıktı

Milli sporcu Atakan Karahan, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ın gençler kategorisinde 2. tura yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Milli tenisçi Atakan Karahan, Avustralya Açık gençler kategorisinde 2. tura çıktı

Ankara

Atakan, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki genç erkekler ilk tur maçında, ev sahibi ülkeden Daniel Jovanovski ile karşılaştı.

Korttan 1 saat 9 dakika sonunda 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrılan Atakan, 2. turda 9 numaralı seribaşı Fransız Charlie Camus'nun rakibi oldu.

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