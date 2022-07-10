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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Porto Açık'ta ikinci kez şampiyon oldu

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Challenger turnuvası Porto Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Fatih Gazioğlu   | 10.07.2022
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Porto Açık'ta ikinci kez şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Altuğ, turnuvanın finalinde Avustralyalı tenisçi Christopher O'Connell ile karşılaştı.

Milli sporcu, ilk seti 7-6'lık skorla aldıktan sonra ikinci sette 3-1 öndeyken rakibinin çekilmesiyle turnuvayı bu sene de şampiyon tamamladı.

Altuğ, bu galibiyetle profesyonel kariyerinin sekizinci, ATP Challenger düzeyinde ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

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