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Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, Taiyuan Grand Prix'sinde ikinci oldu

Taiyuan Grand Prix'sinde mücadele eden milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, kadınlar +67 kiloda gümüş madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, Taiyuan Grand Prix'sinde ikinci oldu

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sude, Çin'de düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonun son gününde tatamiye çıktı.

Sırasıyla Bulgaristan'dan Kalina Boyadzhieva, Kazakistan'dan Cansel Deniz, Fransa'dan Solene Avoulette ve Almanya'dan Lorena Brandl'ı eleyerek finale yükselen Sude, ev sahibi ülkeden Xu Lei ile karşılaştığı müsabakayı kaybederek ikinci oldu.

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