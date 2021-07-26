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Milli tekvandocu Nur Tatar finale çıkma şansını kaybetti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, çeyrek finalde ABD'li Paige McPherson'a altın puan ile yenilerek finale çıkma şansını yitirdi.

Emrah Oktay   | 26.07.2021
Milli tekvandocu Nur Tatar finale çıkma şansını kaybetti

Tokyo

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan 2 olimpiyat madalyalı milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho'yu yenerek çeyrek finale çıktı.

Nur Tatar, çeyrek finalde daha önce 2012 Londra Olimpiyatları çeyrek finalinde ve 2017 Dünya Kupası finalinde yendiği ABD'li Paige McPherson ile karşı karşıya geldi.

Dengeli başlayan müsabakanın ilk raundunda sporcular puan alamadı. Birbirini çok iyi tanıyan iki sporcu da kontrollü bir oyun ortaya koydu ve ikinci raunttan da puan çıkmadı.

Nur Tatar ile Paige McPherson uzun süre birbirini tartarken müsabakanın bitimine 12 saniye kala ay-yıldızlı sporcu 1-0 öne geçti. Son saniyelerde baskı kuran ABD'li tekvandocu 1 puan alınca normal süre 1-1 eşitlikle tamamlandı ve maç altın puana gitti.

Bu bölümde McPherson'un 2 puanına engel olamayan Nur Tatar, maçı 3-1 kaybederek finale çıkma şansını yitirdi. Milli tekvandocu, rakibinin finale çıkmasını ve repesajdan bronz madalya mücadelesini bekleyecek.

Batuhan Çiftçi, son olimpiyat şampiyonu Özbek rakibine yenilerek elendi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde boksta erkekler 52 kiloda Batuhan Çiftçi, son 32 turunda elendi.

Kokugikan Arena'da gerçekleşen müsabakalarda 52 kiloda ringe çıkan Batuhan, son olimpiyat şampiyonu Özbek rakibi Shakhobidin Zoirov'la karşılaştı.

Rakibine 5-0 mağlup olan Batuhan, olimpiyatlara veda etti.

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