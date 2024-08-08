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Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli rakibine yenildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli rakibine 2-0 mağlup oldu.

Muhammed Boztepe  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli rakibine yenildi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Paris

Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 57 kilo son 16 turunda Güney Kore'den Yujin Kim'le karşılaştı.

Rakibine 2-0 yenilen Hatice Kübra İlgün, Yujin Kim'in finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkmaya hak kazanacak.

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