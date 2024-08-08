Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli rakibine yenildi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli rakibine 2-0 mağlup oldu.
Paris
Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 57 kilo son 16 turunda Güney Kore'den Yujin Kim'le karşılaştı.
Rakibine 2-0 yenilen Hatice Kübra İlgün, Yujin Kim'in finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkmaya hak kazanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.