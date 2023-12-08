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Milli sürat patenci Furkan Akar'dan Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru geldi

Milli sürat patenci Furkan Akar, Çin'de devam eden Short Track Dünya Kupası 3'te 500 metrede 40.879 saniye ile Türkiye rekoru kırdı.

Fatih Çakmak  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Milli sürat patenci Furkan Akar'dan Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru geldi

Ankara

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Pekin'de devam eden organizasyonda olimpik milli sporcu Furkan Akar, 1500 metrede yarı finale çıkarken, 500 metrede ise 40.879 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Furkan Akar, yarı final mücadelesini yarın gerçekleştirecek.

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