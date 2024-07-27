Milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada yarı finale kalamadı
Milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 100 metre kurbağalamada yarı finale kalamadı.
PARİS
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 100 metre kurbağalama elemeleri yapıldı.
🇹🇷 Milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100 metre kurbağalamada kendi serisini 1.00.36 ile 6. sırada tamamladı ve yarı finale kalamadı.pic.twitter.com/B8QUN372QH— AA SPOR (@aa_spor) July 27, 2024
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 1.00.36'lık derecesiyle serisinde 6'ncı, genelde ise 21'inci sırada yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.