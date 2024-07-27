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Milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada yarı finale kalamadı

Milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 100 metre kurbağalamada yarı finale kalamadı.

Muhammed Boztepe  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada yarı finale kalamadı

PARİS

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 100 metre kurbağalama elemeleri yapıldı.

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 1.00.36'lık derecesiyle serisinde 6'ncı, genelde ise 21'inci sırada yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.

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