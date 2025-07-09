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Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Wimbledon'da yarı finale yükseldi

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tekerlekli sandalye quad kategorisinde yarı finale yükseldi.

Muhammed Boztepe  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Wimbledon'da yarı finale yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Kaplan, Londra'da düzenlenen organizasyonun çeyrek finalinde İngiliz Andy Lapthorne ile karşılaştı.

Rakibini 6-2, 1-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Ahmet Kaplan, yarı finalde quad dünya 1 numarası Hollandalı Niels Vink ile karşılaşacak.

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