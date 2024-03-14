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Milli para masa tenisçi Kübra Korkut, Singapur'da altın madalya kazandı

Singapur Smash Para Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden Kübra Korkut, tek kadınlarda şampiyon oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Milli para masa tenisçi Kübra Korkut, Singapur'da altın madalya kazandı

Ankara

Sınıf 6-7'deki sporcuların katıldığı organizasyon, Singapur Spor Merkezi'nde düzenlendi.

Kübra, tek kadınlar finalinde karşılaştığı Hollandalı Kelly van Zon'u 3-1 (11-8, 12-14, 11-9, 11-4) yenerek altın madalya kazandı.

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