Milli para masa tenisçi Kübra Korkut, Singapur'da altın madalya kazandı
Singapur Smash Para Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden Kübra Korkut, tek kadınlarda şampiyon oldu.
Ankara
Sınıf 6-7'deki sporcuların katıldığı organizasyon, Singapur Spor Merkezi'nde düzenlendi.
Kübra, tek kadınlar finalinde karşılaştığı Hollandalı Kelly van Zon'u 3-1 (11-8, 12-14, 11-9, 11-4) yenerek altın madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.