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Milli para halterci Nazmiye Muratlı, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcu Nazmiye Muratlı, gümüş madalya elde etti.

Halil İbrahim Avşar  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Milli para halterci Nazmiye Muratlı, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai kentindeki organizasyonun ilk gününde kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan Nazmiye Muratlı, 102 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünya Kupası'nda yarın erkeklerde 49 kiloda Abdullah Kayapınar, 72 kiloda ise Uğur Yumuk madalya mücadelesi verecek.

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