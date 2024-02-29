Milli para halterci Nazmiye Muratlı, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcu Nazmiye Muratlı, gümüş madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai kentindeki organizasyonun ilk gününde kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan Nazmiye Muratlı, 102 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Dünya Kupası'nda yarın erkeklerde 49 kiloda Abdullah Kayapınar, 72 kiloda ise Uğur Yumuk madalya mücadelesi verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.