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Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Japonya'daki yarışı 11. sırada tamamladı

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Japonya'da yapılan Super Formula'nın 7. ayağını 11. sırada tamamladı.

Fatih Gazioğlu  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Japonya'daki yarışı 11. sırada tamamladı

Ankara

Cem Bölükbaşı'nın mücadele ettiği Super Formula serisinin 7. ayağı 4,801 kilometrelik Twin Ring Motegi Pisti'nde yapıldı.

Cem Bölükbaşı, 14 virajı bulunan pistte gerçekleştirilen ve 19. sıradan başladığı yarışı 11. sırada bitirdi.

Super Formula serisinin 7. ayağını Mugen Takımı'ndan Japon Tomoki Nojiri kazandı.

Öte yandan mücadelenin açılış turunda yaşanan kaza izleyenleri korkuttu. Kaza sonrası yarışa bir süre ara verildi. Kazaya karışan sürücülerden yaralanan olmadı.

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