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Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz bronz madalya maçına çıkacak

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde yarı finalde Hollanda'ya yenildi. Milliler bronz madalya maçında Meksika ile mücadele edecek.

Emrah Oktay   | 24.07.2021
Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz bronz madalya maçına çıkacak Foto: Ali Atmaca / AA

Tokyo

Milliler, TSİ 10.25'te Meksika ile bronz madalya maçında karşı karşıya gelecek.

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen karışık takım müsabakalarında yarı finalde mücadele eden ay-yıldızlı okçular, Gabriela Schloesser ile Steve Wijler'den oluşan Hollanda ile karşılaştı.

İlk 2 seti 36-35'lik skorlarla kaybeden ay-yıldızlı ekip, üçüncü seti 37-36 alarak skoru 4-2'ye getirdi. Son sette Mete ve Yasemin iyi atışlar yapmasına rağmen rakipleri hata yapmayınca set 37-37 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla müsabakayı 5-3 kazanan Hollanda finalde Güney Kore'nin rakibi oldu. Milliler ise bronz madalya maçında Meksika ile mücadele edecek.

Bakan Kasapoğlu tribünde

Milli okçuların karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Tokyo'da milli sporcuların müsabakalarını takip eden Bakan Kasapoğlu, çeyrek final maçı öncesi Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'na geldi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mete ve Yasemin'in çeyrek ve yarı final maçlarını büyük bir heyecan içinde izledi.


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