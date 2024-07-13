Milli okçu Elif Berra Gökkır'dan Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda altın madalya
Milli okçu Elif Berra Gökkır, 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın Ploieşti kentinde düzenlenen şampiyonada, klasik yay 18 yaş altı kadınlar kategorisinde Türkiye adına milli sporculardan Elif Berra Gökkır, mücadele etti.
Elif Berra, Fransız rakibi Siham Er-Rahmouni'yi 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
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