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Milli motosikletçiler hafta sonu Çekya'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, hafta sonu Çekya'da podyuma çıkma mücadelesi verecek.

Erkan Tiryaki  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Milli motosikletçiler hafta sonu Çekya'da piste çıkacak

Ankara

Red Bull sporcularından BMW Motorrad pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda liderliğini korumak için 20-21 Temmuz'da piste çıkacak. Genel puan tablosunda Toprak, İtalyan rakibi Nicolo Bulega'nın 41 puan önünde 241 puanla lider konumda bulunuyor.

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün podyum mücadelesi vereceği Dünya Supersport Şampiyonası da 20-21 Temmuz'da Çekya'da yapılacak.

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