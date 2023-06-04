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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 2. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 5. ayak ikinci yarışında kürsüde yer aldı.

Fatih Gazioğlu  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 2. oldu

Ankara

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonunun 5. ayağı, Misano Marco Simoncelli Pisti'nde bugün yapılan ikinci yarışla tamamlandı.

Yarışa ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak, damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyumdaki yerini aldı. Yarışa ilk sırada başlayan Ducati pilotu Alvaro Bautista ise damalı bayrağı birinci sırada geçerken, bir başka Ducati yarışçısı Axel Basani de organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Pata Yamaha Prometeon takımı adına yarışan Toprak, İtalya'daki üç yarışta da kürsüde olmayı başardı. Dünkü yarışta üçüncü olan milli motosikletçi, superpole'u da ikinci sırada tamamlamıştı.

Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu boyunca aldığı sonuçlarla genel sıralamada 212 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nda 6. etap 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde İngiltere’de koşulacak.

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