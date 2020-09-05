Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kocaeli’de TEKNOFEST kapsamında Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" programında konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında 5. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'daki ilk yarışını 5. sırada bitirdi.

Fatih Çakmak   | 05.09.2020
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında 5. oldu

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Dünya Superbike Şampiyonası'na İspanya'da devam edildi. 

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 5 bin 77 metre uzunluğundaki MotorLand Aragon Pisti'nde yapılan ilk yarışta beşinci oldu.

PATA Yamaha takımı adına yarışan Toprak, İspanya'da yarın TSİ 12.00'de SuperPole yarışına katılacak, TSİ 15.00'te de etabın ikinci yarışında start alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 192 bini aştı
İran'da son 24 saatte 110 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 817 bine yaklaştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 20 bini geçti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artış gösteren iller için 'sıcak hava' uyarısı

Benzer haberler

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında 5. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında 5. oldu

Milli motosikletçiler İspanya'da podyum için mücadele edecek

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ikinci yarışta 8. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ilk yarışta 6. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ilk yarışta 6. oldu
Milli motosikletçiler İspanya yolcusu

Milli motosikletçiler İspanya yolcusu