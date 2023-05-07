Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde, halka hitap ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de Şavkar Cimnastik Ailesi Buluşması programında konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 4. etabının ikinci yarışını, ikinci sırada bitirdi.

Doğa Kırmızıoğlu  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta ikinci oldu

Ankara

Superpole yarışını İspanyol Alvaro Bautista'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Toprak, 4 bin 657 metrelik Barcelona Pisti'nde düzenlenen günün ikinci yarışına aynı sıradan başladı.

Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, uzun süre üçüncü sıradan götürdüğü yarışın son virajında İtalyan Michael Ruben Rinaldi'yi geçmeyi başardı.

Toprak Razgatlıoğlu'nun son virajdaki atağıyla ikinci sırada tamamladığı yarışta, Aruba.it Ducati takımı adına yarışan Bautista birincilik, İspanyol pilotun takım arkadaşı Ruben Rinaldi üçüncülük elde etti.

Bu sonuçla Bautista, 236 puanla pilotlar klasmanında liderliğini sürdürdü. Toprak ise 167 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Sezonun beşinci ayağındaki yarışlar, İtalya'daki Emilia-Romagna Pisti'nde 2-4 Haziran'da koşulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Malatya'da tanıtıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı
İstanbul trafiğinde "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bartın'da tanıtıldı

Benzer haberler

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçiler hafta sonu İspanya'da piste çıkacak

İspanya'da istihdam edilenlerin sayısı 20,6 milyonu geçti

İspanya'da süt alım fiyatına tepki gösteren işletmeler sütlerini dökme eylemi başlattı

İspanya'da süt alım fiyatına tepki gösteren işletmeler sütlerini dökme eylemi başlattı
İspanya'da nisanda rekor kıran hava sıcaklıklarına karşı önlem alınıyor

İspanya'da nisanda rekor kıran hava sıcaklıklarına karşı önlem alınıyor
İspanya'da matadorlar boğa güreşlerinde yeni sezona hazırlanıyor

İspanya'da matadorlar boğa güreşlerinde yeni sezona hazırlanıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet