Milli motosikletçi Deniz Öncü yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdürüyor
Türkiye'yi Dünya Moto3 Şampiyonası'nda temsil eden milli motosikletçi Deniz Öncü, yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da devam ediyor.
Ankara
Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu gözetiminde bu seneye şampiyonluk hedefiyle başlayan milli sporcu, İspanya'da yapılan Moto3 testlerinde en iyi ikinci zamana imza attı.
Testin ilk günü kaza yapmasına rağmen ikinci gün tekrar Jerez Pisti'ne çıkan Spor Toto Kulübü'nün genç sporcusu Deniz Öncü, 1.46.513'lük zamanıyla en iyi ikinci dereceyi gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.