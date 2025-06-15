Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,496.10
BTC/USDT
104,779.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail-İran savaşındaki son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6 ayağında ikinci ana yarışı birincilikle tamamladı.

Fatih Çakmak  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da birinci oldu

Ankara

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı, Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirildi.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımıyla mücadele eden milli motosikletçi, İtalya'da dün koşulan ilk yarışta 3. olarak podyum sevinci yaşadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bugün gerçekleştirilen ikinci ana yarış ise yaşanan bir kaza sonrasında bitime 5 tur kala kırmızı bayrak kaldırılarak sonlandırıldı. Bu sırada önde bulunan Can Öncü de yarışı birinci tamamlamış oldu. 

Orelac Racing Verdnatura takımından İspanyol Jaume Masia yarışı ikinci, Renzi Corse takımından Fransız Valentin Debise de üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasmanda Pata Yamaha takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi 210 puanla birinci, Can Öncü 163 puanla ikinci, MV Agusta Reparto Corse ekibinden Hollandalı Bo Bendsneyder de 156 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın yedinci etabı 11-13 Temmuz tarihlerinde Birleşik Krallık'taki Donington Park Pisti'nde yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin telefon diplomasisini sürdürüyor
Bakan Fidan, yarın Arnavutluk'ta GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak
Şırnak'ta polis ekipleri bir öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi
Salda Gölü'nde baba ve oğlu boğuldu
Batman'da evin beton sundurmasının çökmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da birinci oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet