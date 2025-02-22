Dolar
36.46
Euro
38.17
Altın
2,936.26
ETH/USDT
2,689.00
BTC/USDT
96,424.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçi Can Öncü, Avustralya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda (WorldSSP) 2025 sezonunun ilk ayağında Avustralya'da hafta sonunun ilk yarışını 5. sırada tamamladı.

Fatih Çakmak  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Milli motosikletçi Can Öncü, Avustralya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5. oldu

Ankara

Ay-yıldızlı motosikletçi Can Öncü, Phillip Island Pisti'nde yeni takımı Yamaha ile sezonun 18 turluk ilk yarışına 4. cepten başladı.

Avustralya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nın 2025'teki ilk yarışında başarılı bir mücadele sergileyen Can Öncü, damalı bayrağı 5. sırada geçti.

Yarışı, Pata Yamaha takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi birinci, PTR Triumph takımından İngiliz Tom Booth-Amos ikinci, Ducati pilotu Alman Marcel Schroetter de üçüncü sırada tamamladı.

Can Öncü, bu sonuçla genel klasmanda 11 puanla beşinci sıraya yerleşti. Stefano Manzi 25 puanla birinci, Tom Booth-Amos 20 puanla ikinci, Marcel Schroetter de 16 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Milli motosikletçi, supersportta yarın Avustralya'da TSİ 06.30'da hafta sonunun ikinci yarışında podyuma çıkabilmek için yarışacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Diyarbakır merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı tutuklandı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi Amasya'ya getirildi
Başkentte mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Diyanet İşleri Başkanlığının Arnavutça Kur'an-ı Kerim meali Kosova'da tanıtıldı

Benzer haberler

Milli motosikletçi Can Öncü, Avustralya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Avustralya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5. oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet