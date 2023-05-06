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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da podyum sevinci yaşadı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WSSP) dördüncü ayağında ilk yarışta 3. olma başarısı gösterdi. Sofuoğlu, elde ettiği üçüncülükle WSSP kariyerinde ilk podyum sevincini de yaşadı.

Fatih Çakmak  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da podyum sevinci yaşadı

Ankara

Dünya Supersport Şampiyonasında sezonunun dördüncü ayağı Barselona Pisti'nde gerçekleştirildi.

Büyük bir çekişmenin yaşandığı yarışa dokuzuncu cepten başlayan Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla, damalı bayrağı üçüncü sırada geçmeyi başardı. Ay yıldızlı genç motosikletçi WSSP kariyerinde ilk kez podyuma çıkma başarısını da İspanya'da elde etti.

Yarışı, Ducati pilotu Nicolo Bulega birinci, MV Agusta'nın diğer pilotlarından Marcel Schroetter ise ikinci sırada bitirdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Barselona etabında ikinci yarış, yarın TSİ 13.30'da başlayacak.

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