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Milli kick boksçular, Dünya Şampiyonası'nda 10'u altın 41 madalya kazandı

Milli sporcular, Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 10 altın, 17 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 41 madalya ile takım halinde şampiyon oldu.

Fatih Çakmak  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Milli kick boksçular, Dünya Şampiyonası'nda 10'u altın 41 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Albufeira kentinde yapılan şampiyonaya, 70 ülkeden 2000'e yakın kişi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 41 madalyayla tarihimizde ilk kez takım halinde dünya şampiyonu olduk. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan en büyük destekçilerimiz başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Spor Toto Teşkilatına, Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatına, emeği geçen, desteğini esirgemeyen herkese, bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve yüce milletimize teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyaları tüm halkımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyona da altın madalya kazanan sporcular şöyle:

Emre Karaca (57 kilo), Emrah Yaşar (86 kilo), Yusuf Açık (+91 kilo), Ünal Alkayış (75 kilo), Kadir Yıldırım (+91 kilo), Erivan Barut (48 kilo), Bediha Taçyıldız (65 kilo), Ali Koyuncu (63,5 kilo) Berk Düzenli (86 kilo), Zehra Aslan (56 kilo).

Gençlik ve Spor Bakanı milli kick boksçuları tebrik etti

Milli sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak şu ifadelere yer verdi:

"Portekiz'de düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nı 10’u altın, 17’si gümüş ve 14’ü bronz olmak üzere toplamda 41 madalyayla tamamlayarak takım halinde dünya şampiyonu olan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran millilerimizin başarılarının devamını diliyor, elde edilen şampiyonlukta emeği geçenleri kutluyorum."

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