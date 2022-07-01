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Milli judocular Sayit ve Zgank, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Milli judocular Kayra Sayit ve Mihael Zgank, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak   | 01.07.2022
Milli judocular Sayit ve Zgank, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Ankara

Milli judocu Mihael Zgank, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 90 kiloda altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunların judo branşı erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, yarı finalde İspanyol Tristani Mosakhlishvili'yi altın skorda ipponla yenerek finalde Yunan Theodoros Tselidis'in rakibi oldu.

Final müsabakasında Yunan Theodoros Tselidis'i yenmeyi başaran ay-yıldızlı judocu, altın madalya kazandı.

Milli judocu Sayit, +78 kiloda altın madalya kazandı

Milli judocu Kayra Sayit, 19. Akdeniz Oyunları'nda +78 kiloda altın madalya kazandı.

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