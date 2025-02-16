Milli judocu Hilal Öztürk'ten Azerbaycan'da gümüş madalya
Milli judocu Hilal Öztürk, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Grand Slam Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hilal Öztürk, +78 kilonun çeyrek finalinde Ukraynalı Khrystyna Homan, yarı finalinde de Hırvat Helena Vukovic'i yenerek finale yükseldi.
Finalde Japon Ruri Takahashi'ye kaybeden Hilal Öztürk, gümüş madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.