Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,677.60
BTC/USDT
96,972.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli judocu Hilal Öztürk'ten Azerbaycan'da gümüş madalya

Milli judocu Hilal Öztürk, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Grand Slam Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.

Muhammed Boztepe  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Milli judocu Hilal Öztürk'ten Azerbaycan'da gümüş madalya

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hilal Öztürk, +78 kilonun çeyrek finalinde Ukraynalı Khrystyna Homan, yarı finalinde de Hırvat Helena Vukovic'i yenerek finale yükseldi.

Finalde Japon Ruri Takahashi'ye kaybeden Hilal Öztürk, gümüş madalya kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından sağlık çalışanlarına yönelik açıklamalarda "hassasiyet" çağrısı
DMM "THK'ye atanan kayyumlar 2 bin kişiyi işe aldı" iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan The Economist'e tepki
AFAD Başkanı Pehlivan Hatay: Deprem bölgesinde iyileştirme süreci kapsamında ihalesi yapılmayan yapı kalmadı
Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özel'in kendisine yönelik iddialarını yalanladı

Benzer haberler

Milli judocu Hilal Öztürk'ten Azerbaycan'da gümüş madalya

Milli judocu Hilal Öztürk'ten Azerbaycan'da gümüş madalya

Milli judocular, Azerbaycan'da tatamiye çıkacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet