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Spor, Dünyadan Spor

Milli halterci Mustafa Erdoğan'dan 2 bronz madalya

Milli halterci Mustafa Erdoğan, Yunanistan'da devam eden Gençler Dünya Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu   | 02.05.2022
Milli halterci Mustafa Erdoğan'dan 2 bronz madalya

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Girit adasında, 53 ülkeden 151 kadın ve 153 erkek sporcunun katılımı ile yapılan şampiyonanın ilk gününde erkekler 55 kiloda milli halterci Mustafa Erdoğan, silkmede 126, toplamda 227 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalya elde etti.

Milli sporcu koparmada ise 101 kiloluk derecesiyle beşinci sırada yer aldı.


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