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Milli güreşçilerden Dünya Kupası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya

Dünya Kupası'nda serbest stil 70 kiloda milli güreşçi Haydar Yavuz gümüş madalya, serbest stil 74 kiloda milli güreşçi Fazlı Eryılmaz ile serbest stil 92 kiloda Erhan Yaylacı bronz madalya kazandı.

Erkan Tiryaki   | 17.12.2020
Milli güreşçilerden Dünya Kupası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya

Ankara

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda 70 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Haydar Yavuz, altın madalya maçında Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev'le karşılaştı.

Haydar Yavuz, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika kala sakatlık geçirdi.

Güreşe devam eden Haydar Yavuz, son 27 saniye kala 5-0 gerideyken karşılaşmayı tamamlayamadı. Haydar, Dünya Kupası'nı gümüş madalya kazanarak bitirdi.

Eryılmaz'dan bronz madalya

Şampiyonada 74 kiloda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz ise bronz madalya maçında Belarus'tan Nurykauk'la karşılaştı.

Rakibini 7-2 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

Yaylacı bronz madalya kazandı

Serbest stil 92 kiloda mindere çıkan Erhan Yaylacı, bronz madalya maçında Magomedsaidov'la karşılaştı.

Rakibini 4-2 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

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